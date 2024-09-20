اليوم السابع
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لقاءات توعوية بقرية كفر يوسف بالشرقية ضمن مبادرة بداية إنسان

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 04:16 م
لقاءات توعوية بقرية كفر يوسف بالشرقية ضمن مبادرة بداية إنسان لقاءات توعوية بقرية كفر يوسف
الشرقية - إيمان مهنى

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قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إنه فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة ومديرية الشؤون الصحية، وتنفيذاً لفعاليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ حملة توعية للسيدات المترددات على قافلة الصحة الإنجابية لتنظيم الأسرة بقرية كفر يوسف التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحملة تضمنت التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى بجانب التوعية بضرورة الإهتمام بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها وإستعراض الخدمات التى تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتى لتسجيل القراءات وتم عمل إستطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والإستفسارات والمقترحات الخاصة بهم .

 

فاعليات المبادرة
فاعليات المبادرة

 

لقاءات توعوية بقرية كفر يوسف
لقاءات توعوية بقرية كفر يوسف

 







الشرقية

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