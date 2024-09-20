اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: روسيا مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها فى القطب الشمالى

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:10 ص
لافروف: روسيا مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها فى القطب الشمالى لافروف
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن روسيا مستعدة تماما من الناحية العسكرية والسياسية والتكنولوجية للدفاع عن مصالحها فى منطقة القطب الشمالى.

وأضاف لافروف "نرى أن حلف شمال الأطلسي يكثف تدريباته المتعلقة بالأزمات المحتملة في القطب الشمالى.. بلادنا مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها عسكريا وسياسيا ومن ناحية التكنولوجيات الدفاعية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ومضى الوزير يقول إن الناتو أصبح مهتما بشكل متزايد بمنطقة القطب الشمالي، "مدعيا أن حلف شمال الأطلسي لديه أيضا مصالحه الخاصة هناك، بسبب الموقع الجغرافي".

وتابع كبير الدبلوماسيين الروس: "النرويج كانت أحد الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسى، لذا يقولون إنهم بحاجة إلى مراقبة ما يحدث هناك، ومع ذلك، فإن القطب الشمالي ليس منطقة تابعة لحلف شمال الأطلسي".

وقال: "العديد من الدول غير القطبية الشمالية مهتمة أيضا بمشاريع في المنطقة، بما في ذلك شركاؤنا الاستراتيجيون، الصين والهند".







لافروف

روسيا

الخارجيه الروسيه

القطب الشمالى

حلف شمال الأطلسى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة