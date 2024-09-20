لافروف: روسيا مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها فى القطب الشمالى

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن روسيا مستعدة تماما من الناحية العسكرية والسياسية والتكنولوجية للدفاع عن مصالحها فى منطقة القطب الشمالى.

وأضاف لافروف "نرى أن حلف شمال الأطلسي يكثف تدريباته المتعلقة بالأزمات المحتملة في القطب الشمالى.. بلادنا مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها عسكريا وسياسيا ومن ناحية التكنولوجيات الدفاعية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ومضى الوزير يقول إن الناتو أصبح مهتما بشكل متزايد بمنطقة القطب الشمالي، "مدعيا أن حلف شمال الأطلسي لديه أيضا مصالحه الخاصة هناك، بسبب الموقع الجغرافي".

وتابع كبير الدبلوماسيين الروس: "النرويج كانت أحد الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسى، لذا يقولون إنهم بحاجة إلى مراقبة ما يحدث هناك، ومع ذلك، فإن القطب الشمالي ليس منطقة تابعة لحلف شمال الأطلسي".

وقال: "العديد من الدول غير القطبية الشمالية مهتمة أيضا بمشاريع في المنطقة، بما في ذلك شركاؤنا الاستراتيجيون، الصين والهند".