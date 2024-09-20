فيكتوريا كولدج أقدم مدرسة بالإسكندرية وأبرز طلابها الملك حسين.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" تقريرا مصورا من أمام أقدم مدرسة فى محافظة الإسكندرية مدرسة فيكتوريا كولدج، التى تخرج منها مشاهير منهم الفنان أحمد رمزى وعمر الشريف والمخرج يوسف شاهين والملك حسين ملك الأردن.

تأسست مدرسة فيكتوريا كولدج بالإسكندرية عام 1902 بقرار من الحاكم البريطانى لمصر "ايفريل بارينج"، والذى كان رئيسا لبنك بارينجز البريطانى الذى كان له باع كبير فى سوق التجارة والأوراق المالية فى مصر فى هذا التوقيت، والذى كان يضخ استثمارات عديدة، واتبعت المدرسة التعليم الإنجليزى التابع للمملكة المتحدة والالتحاق بها يؤهل الحصول على فرص تعليمية فى أكبر جامعات بريطانيا، واستمرت من أكبر وأعرق المدارس فى العالم، يأتى إليها أبناء الطبقات المرتفعة فى العالم خاصة أبناء الملوك كانوا يلتحقوا بها سنوات الدراسة، واستطاعت أن تُشهر مدينة الإسكندرية فى العالم فهى المدينة التى يتخرج منها أبناء أشهر العائلات فى العالم.