اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بدشنا فى قنا اليوم

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بدشنا فى قنا اليوم التيار الكهربائي
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقنا فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق، وذلك لأعمال الصيانة الدورية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوحدة المحلية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن "شارع التحرير، شارع حلاوة، شارع المعادي، شارع المحطة، شارع الجبانة المنيرة، شارع المجلس، شارع الإعدادية القديمة، شارع النصار، شارع السنترال، شارع المنتزه" من الساعة 5 حتى 8 صباحا.

وأهابت الوحدة المحلية بدشنا بالمواطنين بتدبير الاحتياجات في تلك الفترة من فصل التيار الكهربائي حتي الانتهاء من أعمال الصيانة في المواعيد المقررة لذلك بناءً على الإشارة الواردة.







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