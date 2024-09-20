فحص 1260 مواطن طبيا بالمجان ضمن قوافل مبادرة بداية جديدة الصحية بدمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إطلاق قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء انسان جديد"

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت 11 عبادة متنقلة بواقع 9 تخصصات طبية متنوعة، إضافة إلى معملين تحاليل و وحدتين للأشعة و السونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم فحص 1266 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، لافتا إلى أنه تم تحويل 3 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفي، بالإضافة إلى إجراء 355 تحليل بمعمل الدم و 58 تحليل بمعمل الطفيليات، فضلت عن فحص 20 حالة بالأشعة و 62 حالة أخرى بالسونار.

وأضاف أنه قد تم فحص 122 حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، كما تم عقد 12 ندوة للتثقيف الصحى حضرها 190 مواطن.



فاعليات مبادرة بداية جديدة بدمياط



قوافل طبية لفحص المواطنين بالمجان في دمياط