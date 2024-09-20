غلق وتحويل مسار السيارات المتجهه على الطريق الإقليمى من الباجور باتجاه بنها

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تقديم الدعم اللازم للشركة الوطنية للطرق في تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطريق الإقليمي قطاع المنوفية .

وأشارت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلي قيام الشركة المنفذة بغلق وتحويل مسار السيارات المتجهه من الباجور باتجاه بنها تمهيدا للبدء في أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطريق ووضع العلامات الإرشادية المضيئة في حضور شرطة مرور الطريق الإقليمي والشركة المنفذة لأعمال الصيانة وناىب رئيس مجلس المدينة .

وأهابت محافظة المنوفية المواطنين الالتزام بالافتات الإرشادية لتحويل المسار حفاظا علي الأرواح حيث سيتم تحويل الطريق المتجه من الباجور إلي بنها لطريق مزدوج .



