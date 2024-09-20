عمقها 9 أمتار بها رواسب مرتفعة.. تفاصيل مصرع 4 عمال في بيارة صرف بالإسكندرية

الإسكندرية-أحمد الزغبي

تباشر جهات التحقيق فى الإسكندرية التحقيق فى مصرع 4 عمال صرف صحي، داخل بيارة صرف صحى بمنطقة الحى الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وسماع شهود الواقعة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشف أحد المصادر من مدينة برج العرب لـ" اليوم السابع" أن الـ 4 عمال الذين لقوا مصرعهم عمال يومية، تابعين لمقاول متعاقد مع شركة الصرف الصحي، وهم يقومون بأعمال رفع المخلفات من داخل البيارات فى منطقة الحى الخامس، والتى يصل عمقها إلى 9 أمتار.

واضاف، أن مسافة الـ9 مترا عمق البيارة يكون منها 5 أمتار مياه وتراكمات الرواسب أسفل البيارة، أما الـ 4 الأخرى فتكون الجزء العلوى من أعلى سطح البيارة حتى المياه، وعند نزول اول عامل إلى أسفل البيارة مستخدما سلسلة بها هوك لإنزاله، وسحبه عند الانتهاء، وعند وصول العامل إلى الجزء الأسفل الذى يوجد به المياه والرواسب، وكذلك الروائح المتراكمة، وعند نزول الثانى لتفقد الأمر توفى وكذلك الثالث والذى نزل للاطمئنان على زميله توفى متأثرا بالسقوط فى الرواسب ومياه الصرف، اما العامل الرابع فسقط من أعلى البيارة بعد أن فقد توازنه للنظر على أصدقائه الثلاثة داخل البيارة، مما ادى إلى مصرع الـ 4 عمال داخل البيارة، وهما من محافظة البحيرة.

كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحى فى الحى الخامس بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

وعلى على انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتم استخراج جثامين 4 أشخاص وهم على.ع، 32 سنة، وجمعة.س، 41 سنة، وعادل.ق، 30 سنة، ومحمد.ع، نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.