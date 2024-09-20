طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على عدة بلدات جنوبي لبنان

كتب محمد شعلان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن طيران الاحتلال يشن سلسلة من الغارات الجوية على عدة بلدات جنوبي لبنان، ويشتبك الاحتلال مع عنصرين من حزب الله في بلدة حولة جنوبي لبنان وأنباء عن مقتلهما.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية إن هناك تحليق مكثف لطيران الاحتلال فوق عدة بلدات بالجنوب اللبناني ورشقة صاروخية كبيرة من الجنوب اللبناني تجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.