ضمن مبادرة بداية.. مسيرة طلابية بحضور وزير التعليم العالي بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

دشن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الجمعة مبادرة 100 يوم رياضة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية ، للمساهمة في تحقيق أهداف ورؤى الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك فى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

شهد المسيرة من الاتحاد المصري للجامعات ـ الدكتور مصطفى بيومي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة ونائب رئيس الإتحاد الرياضي ، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات.

كما شهد اللقاء الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس،

ومن جامعة قناة السويس شارك بالمسيرة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و شريف فاروق أمين عام الجامعة ولفيف من العمداء ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

كما تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تنظمها الاتحاد المصري للجامعات بإجمالي عدد جوائز 200 ألف جنيه تتنافس عليها جميع الجامعات المصرية وذلك من خلال ممارسة الطلاب والطالبات ل100 يوم رياضة سواء بشكل متصل أو متفرق يحصل المركز الأول على 100 الف جنية، والثاني على 60 ألف جنيه ، والثالث على 40 ألف جنيه ، كما شاركت NBA AFRICA بتقديم بعض عروض كرة السلة 3*3 على هامش المبادرة.

شارك بالمسيرة عمداء ووكلاء الكليات، وشارك في التنسيق من جامعة قناة السويس الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، والإدارة العامة لرعاية الشباب.







