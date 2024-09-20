صحح أسمها أمير الكويت لمسئول.. ماذا تعرف عن صحراء الدهناء ؟

كتب عبد الوهاب الجندى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء بقصر البيان، وهو يصحح لمديرة المشروع الوطني للقمر الصناعي، هالة الجسار، بعد نطقها لاسم صحراء الدهناء .

وقالت الجسار في الفيديو: "الصورة هذي لصحراء الدهنة في السعودية"، فقاطعها أمير الكويت وصحح لها نطق الاسم، قائلا: "صحراء الدهناء".



تصحيح أمير الكويت لاسم صحراء الدهناء واستدركت الجسار الخطأ الذي وقعت فيه بعدما صححه لها أمير الكويت، وقالت: "صحراء الدهناء"، ثم استعرضت صورة لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وألقى أمير الكويت كلمة أكد فيها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية على أن "رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات دولة الكويت في عصر يتسارع فيه التطور عصر الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة وعلوم الفضاء..".

وتابع أمير الكويت قائلا: "أصبحت رعاية البحث العلمي جنبا إلى جنب مع تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها من أسس رؤيتنا مستذكرين بالاعتزاز رؤية الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح..".

بطريقة عفوية..



أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد يصحح طريقة نطق اسم صحراء الدهناء في المملكة.



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pic.twitter.com/9TIhG8ri9K — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 19, 2024

ما هي صحراء الدهناء ؟



صحراء الدهناء تعتبر الدهناء من صحاري المملكة العربية السعودية، تبلغ مساحتها 45,000 كم2، وتقع ضمن منطقة الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وتمثل 7,1% من مجمل التجمعات الرملية في المملكة.

موقع صحراء الدهناء

الدهناء عبارة عن صحراء رملية متخذة شكل القوس الذي يمتد نحو 1200كم من جنوب شرق النفوذ إلى شمال الربع الخالي، ويطلق مسمى الرميلة على نهايتها الجنوبية وهو اسم محلي يعني قرب اندماج رمال الدهناء برمال الربع الخالي، وعرض الدهناء يختلف من مكان لأخر فمتوسط عرضها شمال وادي الباطن هو 20م، وأمام وادي الباطن ترتبط الدهناء مع نفوذ المظهور ونفوذ الثويرات عبر عروق السياريات، والسبب في تراكم الرمال في هذه المنطقة أنها تقع إلى الشرق من مجرى وادي الرمة القديم، وإلى الشرق من خط طول 45 شرقاً تنقسم الدهناء إلى قسمين، وتسمى المنطقة الفاصلة بالجندلية التي تعتبر أرض فياض وآبار، ففيها فيضة أم الصعانين، وفيضة طليعة، وآبار الحنبلي، وكما يمر من خلالها طريق المجمعة - حفر الباطن، ومتوسط عرض صحراء الدهناء هو 75كم، ثم تبدأ في التناقص كلما أقتربنا من وادي السهباء حيث لا يتجاوز عرضه 35كم، والدهناء تبدأ في الاتجاه نحو الشرق في قوسٍ منحن يوازي الحافات الصخرية، وعند وادي السهباء تبدأ الصحراء في الاتجاه نحو الجنوب الغربي حتى نهايتها في الربع الخالي.