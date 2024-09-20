صحة الإسماعيلية تختتم الدورة التدريبية لبرنامج "التخلص الآمن من النفايات الطبية"

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية صحة الإسماعيلية، دورة تدريبية بعنوان "منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لعدد 17 متدرب من الأطباء ،الصيادلة والتمريض، ضمن خطة الربع الاول للدورات التدريبية التابعة لقطاع التدريب و البحوث، وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

حاضرت فى الدورة الدكتورة منى فاروق مدير إدارة النفايات بمديرية الصحة وتناولت خلالها، التعريف ببرنامج التداول الآمن للنفايات الخطرة وشرح لمفهوم المواد والنفايات الطبية الخطرة ومصادر توالدها ومراحل التداول الآمن للمواد والنفايات الطبية الخطرة بداية من مرحلة الفصل من المنبع وحتى الوصول لمرحلة المعالجة والتخلص النهائى .

وتناول البرنامج التدريبى الآثار الصحية والبيئية للمواد والنفايات الطبية الخطرة وتم التركيز على مخاطر مركبات الدايكوسين والفيرونات ،وكذلك التركيز على التعامل الآمن مع الزئبق.

وتضمنت الدورة، محاضرة حول القوانين والتشريعات البيئية المحلية والإتفاقات الدولية الخاصة بالمواد والنفايات الطبية الخطرة وتم إجراء دراسة حالة كيفية عمل تقييم المخاطر للنفايات الطبية الخطرة داخل المنشأة الصحية.

وفى ختام الدورة التدريبية تم توزيع شهادات بإجتيازها على المتدربين ،أشرفت على الدورة الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالاسماعيلية .