سماع أقوال شهود عيان فى حادث مقتل شخصين بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مقتل شخصين خلال مشاجرة في بولاق الدكرور، كما تم الاستماع لأقوال شقيقة أحدهما التي تسببت معاكستها في نشوب المشاجرة وتبادل الاعتداء.



ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتقرر النيابة تشريح الجثتين والتصريح بدفنهما، وباشرت التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخصين في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين ميكانيكي وعامل، بسبب معاكسة الأخير لشقيقة الأول، تبادلا خلالها الاعتداء بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتلهما.



تم نقل الجثتين إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

