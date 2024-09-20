روسيا تطالب الأمم المتحدة بتقييم صادق لتأثير العقوبات على سوريا

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى تقديم تقييم صادق للصعوبات التي تواجهها سوريا والمنظمات الإنسانية بسبب العقوبات الأحادية الجانب.



وقال نيبينزيا - في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الوضع في سوريا-: "نحث مسئولي الأمم المتحدة على التعبير علنًا عن تقييمات مباشرة وصادقة للصعوبات التي يواجهها السوريون، وكذلك العاملون الإنسانيون الذين يقومون بمهمتهم النبيلة، بسبب العقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة".



وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تنتظر من الأمم المتحدة "إرسال إشارة واضحة إلى المانحين الغربيين بشأن الحاجة إلى رفع العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية ودعم التنمية وإعادة الإعمار على المدى الطويل بشكل نشط حتى يتمكن الشعب السوري من بناء مستقبله دون أي تدخل خارجي".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال المفاوضات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في دمشق يوم 17 مارس الماضي إن "سبب معاناة السوريين المستمرة هو العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون"، مشيرا إلى أن "عواقب هذه القيود كارثية".



ودعا المقداد مجلس الأمن الدولي إلى "تسهيل رفع العقوبات الغربية عن دمشق وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية".