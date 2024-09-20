اليوم السابع
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رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية: متابعة مستمرة لسير العمل ومستجدات ملف التصالح

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:31 ص
رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية: متابعة مستمرة لسير العمل ومستجدات ملف التصالح اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، المتابعة المستمرة لأعمال اللجان الفنية للتصالح بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة بحضور  محمد عمران، منال عبده نائبا رئيس المدينة، أشرف مطر سكرتير المجلس، وذلك للدفع بأعمال فحص الملفات والتواصل مع المواطنين لاستيفائها لاستخراج نموذج 8 النهائي.

وشدد رئيس المدينة، على متابعة المعدل اليومي لإصدار شهادات البيانات، والملفات المستوفاه، والغير مستوفاه للتواصل مع المواطنين لاستكمالها لإنهاء ملفاتهم وسرعة تقنين أوضاعهم.


 







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