رئيس جامعة الأقصر تتابع تجهيزات كلية الآثار للعام الدراسي الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية، بمبنى كلية الآثار، للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك برفقة الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد الكلية، وعدد من السادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

واطمأنت الدكتورة صابرين على انتهاء الكلية من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعى الجديد، والتى شملت انتهاء أعمال الصيانة ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبة.

ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل بإتاحة مناخ دراسي ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد، واتباع كافة معايير السلامة والأمان لضمان واستدامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

وكانت قد شهدت الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، افتتاح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة، اليوم الخميس، في حضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، حيث تبلغ مساحة مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة حوالي 1886 متر، والمباني مقامة على 600 متر ومكونة من طابق واحد، وتشمل قاعة إطلاع للكبار وقاعة لتدريب الحاسب الآلي وقاعة للندوات والاجتماعات، وقاعة ألعاب للأطفال وقاعة الأنشطة.

ومن جانبها قالت الدكتورة صابرين عبد الجليل، إن افتتاح مكتبة مصر العامة في مدينة طيبة ستساهم في توفير المراجع وقواعد البيانات، ومصادر المعرفة كافة للطلاب والباحثين، فضلاً عن إثراء قدرات روادها من ثقافة، ومعرفة، وعلم راسخ، مشيرةً إلى خطة جامعة الأقصر الاستراتيجية وتوجهاتها الداعمة لعملية التطوير والابتكار والتنمية المعرفية والمهنية لأفراد المجتمع ومؤسساته، وذلك بتوفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار.



متابعة تجهيزات كلية الآثار للوقوف على إستعدادها للعام الدراسي الجديد



تجهيزات كلية الآثار للوقوف على إستعدادها للعام الدراسي الجديد