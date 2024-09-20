رئيسة مجلس الاتحاد الروسى: نعمل على إنشاء منصة موحدة للحوار بين سيدات بريكس

موسكو (أ ش أ)

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو، إنه يجرى العمل على إطلاق منصة فريدة من نوعها للحوار المستمر بين سيدات مجموعة بريكس.

وجاء تصريح المسؤولة الروسية خلال جلسة استراتيجية بعنوان "مستقبل بريكس: آفاق التعاون" في إطار أنشطة منتدى المرأة الأوراسى العالمي المنعقد حاليا في بطرسبورج، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتهدف الجلسة للخروج بتوصيات لتفعيل دور المرأة في مجموعة "بريكس" وبما يخدم أهداف المجموعة، التي تضم 10 دول من بينها 3 دول عربية.

وقالت ماتفيينكو - في الجلسة - "إنها لحظة تاريخية في تطور البعد النسائي للتعاون بين بلداننا. نقوم الآن بإنشاء منصة موحدة فريدة من نوعها للحوار المستمر بين سيدات بريكس".

وأشارت إلى أن مجموعة "بريكس" قطعت مشوار كبيرا، إذ ارتفعت حصة المجموعة من حجم الاقتصاد العالمي إلى 36%، كما يشكل تعداد السكان 46% من إجمالي سكان العالم.

وقالت: "أنا واثقة من أن قوة وتأثير المجموعة سيستمران في النمو، إذ أعربت 34 دولة أخرى عن رغبتها للانضمام إلى (بريكس)".

وأضافت أن الإقبال الكبير يعود إلى حقيقة أن التعاون في المجموعة يقوم على احترام المساواة في السيادة والانفتاح والمراعاة المتبادلة للمصالح.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي في مدينة سان بطرسبورج الروسية فعاليات منتدى المرأة الأوراسي العالمي بمشاركة عربية .

ويبحث المشاركون في الحدث تأثير المرأة، وأشكال مشاركتها في الاقتصاد ومجالات تطوير ريادة الأعمال النسائية.

