رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى أوكرانيا

كييف (أ ش أ)

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلنت دير لاين ذلك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية على حسابها: "زيارتي الثامنة إلى كييف تأتي مع بدء موسم التدفئة قريبا، وتواصل روسيا استهداف البنية التحتية للطاقة، وسنساعد أوكرانيا في جهودها الشجاعة".

وأضافت أنها جاءت إلى كييف لبحث الدعم الأوروبي، بداية من الاستعداد لفصل الشتاء إلى الدفاع، والتقدم في مسألة قروض مجموعة السبع.