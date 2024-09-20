اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 09:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى أوكرانيا

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 09:12 ص
رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى أوكرانيا فون دير لاين
كييف (أ ش أ)

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وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلنت دير لاين ذلك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية على حسابها: "زيارتي الثامنة إلى كييف تأتي مع بدء موسم التدفئة قريبا، وتواصل روسيا استهداف البنية التحتية للطاقة، وسنساعد أوكرانيا في جهودها الشجاعة".

وأضافت أنها جاءت إلى كييف لبحث الدعم الأوروبي، بداية من الاستعداد لفصل الشتاء إلى الدفاع، والتقدم في مسألة قروض مجموعة السبع.







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