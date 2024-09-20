اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسا الوزراء والأعيان بالأردن يؤكدان أهمية التعاون والتنسيق

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:00 ص
رئيسا الوزراء والأعيان بالأردن يؤكدان أهمية التعاون والتنسيق رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة فيما يتعلَّق بالتشريعات وتحديداً المرتبطة بمشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده الملك عبد الله الثَّاني.

جاء ذلك خلال استقبال حسان، في مكتبه برئاسة الوزراء، الخميس، رئيس مجلس الأمة، الذي قدَّم التَّهنئة؛ بمناسبة صدور قرار الإرادة الملكيَّة بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما أكَّدا - خلال اللقاء - أهميَّة تكامل الجهود بين جميع المؤسَّسات؛ لإنجاح مشروع التَّحديث الشَّامل، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.







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