دبلوماسي روسى: موسكو تعارض المحاولات الغربية لتسييس وكالة الطاقة الذرية

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أكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الخميس، أن موسكو تعارض الجهود الغربية لتسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال أوليانوف في كلمته خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن روسيا "تعارض من حيث المبدأ تسييس المؤسسات والمنتديات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. ومن المؤسف أن خصومنا الغربيين يتبنون وجهة نظر مختلفة ويحملون دائما مواقف مشحونة سياسيا تجاه أنشطة الوكالة"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.



وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن كندا اقترحت مشروع قرار بشأن السلامة النووية في أوكرانيا. ووفقا له، فإن المشاركين في صياغة الوثيقة يسعون إلى منح الهيئات الحاكمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومعالجة قضايا الحرب والسلام، وسلامة الأراضي والسيادة، وانسحاب القوات.