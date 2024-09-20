خلى بالك.. لو هتجوز ابنك في شقة من عندك لازم تتخذ هذه الإجراءات الأول

كتب عبد الله محمود

الكثير من الشباب مقبولون على الزواج، ومنهم من يبحث عن مسكن الزوجية، ومنهم من وفر له أهله المسكن واختصروا له العديد من المشاكل والعقبات التي من الممكن أن يواجها، ولكن هناك جزءا أو إجراء تأمينيا يحميك ويحمى نجلك من فكرة وخطر الزوجات التي تقوم برفع دعوى تمكين على مسكن الزوجية، في حال نشب بينها وبين زوجها خلافات على أتفه الأسباب.

وعلى هذا هناك إجراءات قانونية بسيطة تحميك وتحمي حقك نجلك في المسكن:

1 – إبرام عقد ايجار قانون جديد محدد المدة بينك وبين نجلك وليس عقد بيع أو تمليك للشقة.

2 _ توثيق هذا العقد في مصلحة الشهر العقاري ويتم التصديق عليه.

فيما أعطى القانون الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملكا للزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، حتى إن كانت الشقة فى الأصل ليست ملكا الزوج، أو إيجار أو تم بيعها، فكل تلك الأشياء لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملكا للزوج، بل سـ تتمكن الزوجة من الشقة أيا كانت حالتها.