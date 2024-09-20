جامعة دمنهور تشارك في مبادرة "جول" الرياضية بتنظيم مؤسسة حياة كريمة

فوز فريق جامعة دمنهور لخماسي كرة القدم على فريق جامعة المنصورة في المجموعة الأولى

شاركت جامعة دمنهور في مبادرة (جول) لكرة القدم لطلاب الجامعات المصرية، والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالمركز التعليمي المدني بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر 2024، بمشاركة 8 جامعات (القاهرة، المنصورة، قناة السويس، بني سويف، برج العرب، سوهاج، المنوفية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتورة / منى السيد - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

من جانبه هنأ الأستاذ الدكتور/ إلهامي ترابيس - رئيس الجامعة أبطال الجامعة الذين أظهروا أداء رياضياَ متميزاً أمام الجامعات المشاركة بالدوري، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في الحصول على مراكز متقدمة خلال المباريات القادمة، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على مشاركة طلابها في الدوري الذي يأتي استمراراََ لجهود مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية، تنفيذاََ للتوجيهات الرئاسية بأهمية نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستغلال طاقات الشباب وتزويدهم بالمهارات الرياضية اللازمة، ليتمكنوا من المنافسة في كبرى المسابقات الدولية والإقليمية.



وثمن رئيس الجامعة دور مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة في التعرف على المواهب الشابة وتقديم الدعم لها، في إطار مساعيهما المستمرة لتقديم أنشطة تعزز من قدرات الشباب وتنمي روح التعاون بينهم.

منى مبروك، أكدت أن مبادرة (جول) هي مبادرة رياضية تطلق دوري يضم أنشطة تثقيفية رياضية تسهم في تنمية القدرات والمهارات المعرفية والرياضية للشباب الجامعي لإعداد جيل واعد ومتميز، وخلق روح رياضية بين الشباب، وأن المبادرة تتضمن عدة محاور رياضية وثقافية من بينها ( التعريف بالمبادرة ودور مؤسسة حياة كريمة في تمكين الشباب، التثقيف الرياضي من خلال محاضرات عن التعصب الرياضي وتفادي إصابات الملاعب واللياقة البدنية، التدريب على الإسعافات الاولية )، بالإضافة إلى موضوعات ثقافية عن ( دور الذكاء الاصطناعي في الرياضة، وكذا جلسات نقاشية ومحاضرات توعوية عن جهود الدولة في وقاية الشباب من الإدمان وكيفية العلاج، وتوعيتهم بالقيم المجتمعية المختلفة).