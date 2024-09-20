تعليم الدقهلية يستقبل لجنة الوزارة للمرور على مدارس بلقاس للاطمئنان على جاهزيتها

الدقهلية - شريف الديب

استقبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، اللواء علاء عطاويه الوكيل الدائم لوزارة التربية والتعليم، والفريق المرافق له، بحضور محمد عبد الرحمن مدير إدارة بلقاس التعليمية، و محمد حجاج وكيل الإدارة، والسيد قنديل رئيس قسم المتابعة وبكر عبد الحميد رئيس قسم التعليم الابتدائي، وخالد عبد الرحيم مسئول التخطيط والمباني والأمن بالإدارة.

‏وقد قام الجميع بالمرور على مدرسة بلقاس الثانوية بنين ‏ومدرسة الشهيد محمد شوقي بدوي الإعدادية، ومدرسة التربية القومية الابتدائية ومدرسة المغازي 1، و المغازي 2 الإعدادية ومدرسة منشأة شومان ومدرسة بلقاس الإعدادية بنين.

‏وقد أبدت لجنة الوزارة إعجابها ‏بما تم إنجازه استعدادا لاستقبال الطلاب اعتبارا من غدا السبت 21 سبتمبر، كما قدمت الشكر لوكيل الوزارة على الجهد المتميز في التنسيق والمتابعة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد و تنفيذاً لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية