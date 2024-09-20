تعرف على طرق دعم معهد المحاصيل الحقلية للمزارعين

كتبت أسماء نصار

نظم المركز القومي للبحوث الزراعية خلال الفترة الأخيرة قوافل إرشادية تضم رؤساء المعاهد كلهم لتقديم خدمات مباشرة للمزارعين، وتم تنفيذها مؤخرا في 4 محافظات لأول مرة تحدث، وكذلك قوافل في كافة المحافظات تشمل جميع التخصصات التي تهم المحافظة، مع تشغيل المراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية من تفعيل الدور الإرشادي فيها من أجل خدمة المزارع.

ومعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، له دور حيوي في خدمة ودعم الفلاح المصري، نتعرف عليه فى التقرير التالى:

1- إصدار التوصيات العلمية للمزارع لكيفية التعامل مع المحاصيل في التغيرات المناخية.

2- تعريفهم بأفضل الطرق التي تعطي أفضل إنتاجية أعلى بأقل مدخلات.

3- تنظيم قوافل إرشادية للمحافظات التي لديها مشاكل في إنتاجية المحاصيل والمحافظات الحدودية مثل "بورسعيد والإسماعيلية وبنى سويف والمنيا وسيناء وأسوان ومرسى مطروح".