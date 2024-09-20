تعرف على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا لفصل الشتاء

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديرين الأفرع ومديري العموم، حيث تم مناقشة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء وكيفية التعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة وجاهزية المعدات التي يمكن استخدامها.

جاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بوضع خطة لمواجهة الأمطار والسيول وكذلك التنسيق مع ممثلي وزارة الموارد المائية والري لخفض المناسيب بالترع والمصارف.

ووجه السعيد مديرى الأفرع والقطاعات المعنية بتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية وتمركز الشفاطات والمعدات َالسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل مطالع الكباري وتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة، كذلك تجهيز عدد من البدالات الطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة والتنسيق المستمر مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدي كثافتها

كما شدد على رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 بالتنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة وشرطة المرافق والشركة القابضة وغرف طوارئ شركات الكهرباء إدارات المرور لتسهيل وصول المعدات وتنقلها.