تسليم 78 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ 32 حالة من الغرق فى رأس البر

دمياط معتز الشربيني

استقبلت شواطئ رأس البر، المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من الصباح؛ وذلك في آخر جمعة قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ وفي ضوء توجيهات أيمن الشهابي محافظ دمياط.

إذ يجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وتكثيف الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ ؛ حيث تم اليوم تسليم عدد 78 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ عدد 32 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير.

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين ورواد رأس البر.