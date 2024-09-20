اليوم السابع
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تحرير 19 محضرا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة ببنى سويف

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:59 م
تحرير 19 محضرا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة ببنى سويف ديوان عام محافظة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابةوالتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة"د.سماح جاد "قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن ،عن طريق فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بالمرور علي 9 منشآت غذائية بمركز ببا، وذلك تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر لمخالفات عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وسحب 3عينات لفحصها معمليًا، بجانب إعدام 16كجم مواد غذائية نالفة، فما تم رصد إحدى المنشآت  تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة حيالها.

 

 







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