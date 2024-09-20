تحرير مخالفة لقائد سيارة لتلف الملصق الإلكترونى

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق " تيك توك " زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة من قوة إدارة مرور القليوبية بسحب تراخيص سيارته " دون وجه حق ".

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى إستوقفت حملة مرورية بمحافظة القليوبية إحدى السيارات لإرتكاب قائدها مخالفة إتلاف الملصق الإلكترونى لكونه ممزق، وتم سحب رخصة التسيير الخاصة بالسيارة.. وعقب ذلك قام مالك السيارة بالإنصراف دون إستلام إيصال السحب ثم عاد مرة أخرى بعد قيامه بنزع الملصق التالف ووضع " ملصق آخر سليم " .. وأن تصويره مقطع الفيديو المشار إليه يأتى كمحاولة لغل يد رجال الشرطة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب .