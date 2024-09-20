بيطرى الأقصر تنظم ندوات إرشادية بيطرية لتوعية أصحاب الماشية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، سلسلة من الندوات الإرشادية البيطرية لتوعية أصحاب الماشية، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من سيادة الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، واستمراراً للدور الذي يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية.

وفى هذا الصدد قامت الدكتورة بسمة نادر طبيبة بوحدة النمسا بإدارة إسنا البيطرية، بعمل ندوة إرشادية بالوحدة الصحية بالنمسا، حيث تم الحديث في الندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم ضد الأمراض الوبائية، كالتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

ويتم خلال تلك الندوات الإرشادية تعريف الحضور بهذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية والتوعية بطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى توعية الحضور بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وحرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية الطبية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها، وتطرق الحديث للتوعية بطرق الوقاية من الأمراض المشتركة.

فيما أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عن إنطلاق أعمال الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة ووفقاً لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لكافة مديريات الطب البيطري بالمحافظات، حيث أوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالوحدات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكد من جاهزيتها، وكذلك جميع الأطباء البيطريين في حالة تأهب للقيام بمهام الحملة، من بيت الى بيت ولمدة شهر قابلة للزيادة، مشيراً إلى أن المستهدف من الحملة 33956 من الأغنام والماعز في محافظة الأقصر.



بيطرى الأقصر تنظم ندوات إرشادية بيطرية لتوعية أصحاب الماشية



جانب من توعية أصحاب الماشية خلال الندوات الإرشادية



حضور ندوات ارشادية بيطرية فى قرى الأقصر



ندوات إرشادية بيطرية لتوعية أصحاب الماشية للوقاية من الأمراض



