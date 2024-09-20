اليوم السابع
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"بيتين".. مادة شديدة الانفجار وراء تفجير أجهزة الاتصالات فى لبنان

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:12 م
"بيتين".. مادة شديدة الانفجار وراء تفجير أجهزة الاتصالات فى لبنان مصابين فى التفجيرات
إيمان حنا

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قال مصدر لبناني مطلع على مكونات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله وانفجرت هذا الأسبوع، إن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم "بيتين". وفق ما نقل موقع "لبنان 24 " .

وذكر المصدر أن الطريقة التي زرعت بها المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب اكتشافها.

وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وراء تفخيخ أجهزة الاتصال اللاسلكي بمواد متفجرة.

وشهد لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.







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