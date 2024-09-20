بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد أعلى المفيض بحي غرب سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

قام الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، اليوم بمتابعة بدء تشغيل مجمع المواقف الجديد أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب سوهاج. وقد حضر الفعالية اللواء ياسر اللبودي، مساعد مدير الأمن، والعميد محمد عبد العزيز، قائد مرور سوهاج، والعقيد حمدي أبو رية، رئيس مباحث المرور، وأحمد الشطوري، رئيس حي غرب، وذلك في سياق جهود الدولة ورؤية القيادة السياسية لإنشاء مواقف وأسواق حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات ، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وأوضح نائب المحافظ أن المواقف التي تم نقلها إلى المجمع الجديد تشمل مواقف "البلينا، وجرجا، والعسيرات، والمنشأة، وأولاد سلامة". كما أشار إلى تطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل لخدمة المواطنين، حيث تم رصف وتمهيد جميع الطرق المؤدية إلى الموقف الجديد، ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة، وتركيب لافتات حضارية جديدة تشير إلى موقع كل موقف داخل المجمع والتعريفة الخاصة به.

وأضاف نائب المحافظ أنه تم تشغيل خط سرفيس من الموقع القديم إلى المجمع الجديد لتيسير الأمور على المواطنين وتسهيل الوصول إلى الموقف.

كما التقى نائب المحافظ بعدد من الركاب والسائقين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالموقف الحضاري الجديد، واطمأن على الالتزام بالتعريفة المقررة، موجهاً بضرورة وضع ملصقات بالتعريفة على جميع السيارات، وطالب بسرعة تشغيل الكافيتريا والمحلات الموجودة بالمجمع لخدمة المواطنين المترددين عليه.

تضمنت جولة نائب المحافظ ومرافقيه أيضاً تفقد موقع الموقف القديم الذي تم نقله، لبحث الاستغلال الأمثل له في مشروع خدمي يعود بالنفع على المواطنين.