بدء الدراسة في شمال سيناء تحت شعار "عام دراسي بلا دروس خصوصية"

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، عن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، الذي ينطلق غدًا السبت. وقال فى بيان صحفي، انه يأتي هذا العام تحت شعار "عام دراسي بلا دروس خصوصية"، تماشيًا مع توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وسينتظم ما يقارب 19,917 طالبًا وطالبة موزعين على 120 مدرسة ضمن الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث ستبدأ المدارس التي تعمل يوم السبت في استقبال الطلاب وفقًا للتوزيع فى إدارة العريش التعليمية 8,951 طالبًا وطالبة في 11 مدرسة، وفى إدارة بئر العبد التعليمية: 2,478 طالبًا وطالبة في 4 مدارس، وإدارة الحسنة التعليمية 5,425 طالبًا وطالبة في 72 مدرسة، وإدارة نخل التعليمية 1,734 طالبًا وطالبة في 39 مدرسة، وإدارة رفح التعليمية 2,229 طالبًا وطالبة في 5 مدارس.



أكد رضوان على أن المدارس تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الطلاب، بما في ذلك توفير الأثاث المدرسي اللازم من مقاعد وطاولات وسبورات وأجهزة "داتا شو".

كما تم إجراء أعمال صيانة بسيطة للمرافق المدرسية وتجهيز الفصول الدراسية وترتيب الجداول والقوائم، بالإضافة إلى نظافة وتطهير خزانات المياه في المدارس.



وأوضح رضوان أن كافة المعلمين والعاملين قد تم توزيعهم على المدارس بناءً على نشرات نقل محددة، وتم عقد عدة اجتماعات مع مديري المدارس والإدارات التعليمية الست لضمان استعداد المدارس للعام الجديد.