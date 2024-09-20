انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضى فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

شهدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الجمعة، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية، وتسجيل الأعضاء بنادى جزيرة الورد الرياضي، وأطمانت على سير أعمال الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي بمدينة المنصورة.

رافق الدكتورة منى عثمان أثناء حضورها فعاليات الجمعية العمومية العادية الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي، مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، وعبد الحميد عثمان، مدير عام إدارة الشئون الإدارية، ومنى حسن، مدير الشئون القانونية، وشكري المغازي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد فاضل، مدير إدارة الأمن، وابراهيم الجمل، المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد الرياضي، وكان فى استقبالهم النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي، فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءا فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية داخل لجان التسجيل.

تدار الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، تحت إشراف قضائي كامل، بإشراف المستشار محمد هلال أبو النجا الشهاوي، رئيسا، والمستشار ابراهيم الدسوقي محمد حسن، عضوا، والمستشار أسامة طه محمد دنيور.

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العمومية العادية 42.500 عضواً، ومن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي 30.900 عضواً، موزعين على 25 لجنة فرعية بالجمعية العمومية بنادى جزيرة الورد الرياضي بمدينة المنصورة.

وأكدت إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي على مناقشة جدول الأعمال المعلن بنادى الحوار للألعاب الرياضية، طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادى المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لسنة 2017.

تجريى عملية انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة تحت إشراف ومتابعة قسم أول المنصورة المتواجدين داخل النادي؛ للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية، ورجال هيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية؛ لتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة بالجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضي.

يأتي انعقاد الجمعية العمومية بنادي جزيرة الورد الرياضي برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير إدارة الهيئات الرياضية.