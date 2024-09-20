انطلاق قافلة دعوية بالإسكندرية ومجلس الصلاة على النبى بمسجد محمد فريد

الإسكندرية - أسماء على بدر

انطلقت القافلة الدعوية الرئيسية بمديرية الأوقاف بالإسكندرية من مسجد محمد فريد بإدارة أوقاف المنتزه بحضور وكيل الوزارة وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة المنتزه بدأت القافلة الدعوية بمقرأة للائمة، ثم مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق الأئمة لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا).

وأكد وكيل الوزارة إن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد: توجيه وعي جمهور المسجد إلى أن سيدنا محمدًا (صلى الله عليه وسلم) نبي السلام ونبي الأمان، وأن احتفالنا بمولده الشريف لا يتحقق إلا بإطفاء نيران العداوة وإحلال الأمان والسلام في كل شئوننا، ذلك أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد للأمان والرحمة والإنسانية الكاملة، وإحياء الأنفس وتزكيتها، وأن الأمة المحمدية أحق بشكر الله تعالى على نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيان تمجيد القرآن الكريم لليوم الذي وُلد فيه عدد من الأنبياء عليهم السلام ، والدعوة إلى أن نجعل احتفالنا بالمولد النبوي الشريف رسالة سلام وأمان وطمأنينة للدنيا بأسرها.



كما أكد على الأئمة الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة وقتا وموضوعا.