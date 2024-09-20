انطلاق القوافل الطبية السكانية الخدمية بحى العجمى فى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شاركت الإدارات الخدمية في حي العجمى غرب الإسكندرية، أنشطة منطقه العجمي بالقافلة الطبية السكانية الخدمية في البيطاش، وذلك في إطار تعليمات هدى أبوكليلة رئيس حي العجمي وتزامنا مع انطلاق مبادرة بداية.

أقيمت ندوات توعوية بمشاركه الإدارات الخدمية بالحي، فألقت وحدة السكان بالحى ندوة عن خطور الزواج المبكر للبنات، وندوة عن تحدث معه، والتحدث مع رواد القافلة من الرجال عن خطورة التسرب من التعليم والقضية السكانية، وشاركت إدارة محوالأمية بندوة عن أهمية التعليم وكيفية الالتحاق بفصول محو الأمية ودور الدولة في توفير سبل الدعم لتسهيل الالتحاق والتعليم بعد محو الأميه وفتح فصول إعدادي.

وشاركت وحده تكافؤ الفرص بندوة توعوية عن إطلاق مبادره بداية للتنمية والتعريف عنها وعن خدمات الوحدة لذوي الهمم وللمرأة، وشاركت إدارة التنمية المحلية بندوة عن مبادرة بداية وعن توفير استمارات البطاقات لذوي الهمم وللمرأة المعيلة، وشاركت إدارة مشروعك بندوة عن كيفية عمل قروض تنموية للمشاريع الصغيرة وزيادتها.

كما شاركت لجة حماي الطفل بندوة عن المخاطر التي يتعرض لها الطفل وكيفيه حلها ، ومساهمه اللجنه في حلها في حاله التعرض لأي مشكلة تواجه الطفل من الأسرة أو المجتمع من تنمر أو غيره وكيفية الاتصال بالخط الساخن 16000 في حالة تعرض الطفل للخطر.