اليوم.. آخر موعد لمعرض أهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركات التابعة فى ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض حتى أخر موعد للمعرض اليوم الجمعة 20 سبتمبر الجارى.

ويوفر المعرض المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ويتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسى وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات مدرسية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فى إطلاق العديد من الخدمات الجديدة، منها الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على تنفيذ نسبة خصم 50 % على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية فى معرض «أهلا مدارس» فى القاهرة وجميع المحافظات، وتتضمن مجموعة من الخدمات «خدمة وصلها، والبريد السريع وخدمة Easy box»، وذلك للعملاء من الأفراد بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال زيارة جناح البريد المصرى داخل المعرض الرئيسى فى مدينة نصر وجميع المحافظات، مع التأكيد على أهمية استمرار مواقع ومقرات هذه المعارض فى تقديم الخدمات والسلع المخفضة للجمهور لتصبح معارض دائمة على مدار العام على مستوى المحافظات، على أن تتغير بها السلع حسب الموسم والمناسبة بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين.