الهند: مقتل وإصابة 9 من قوات حرس الحدود إثر تحطم حافلتهم بإقليم كشمير

أ ش أ

أعلنت الشرطة الهندية مقتل ثلاثة من أفراد قوات حرس الحدود وإصابة ستة أخرين إثر سقوط حافلتهم في واد ضيق بمقاطعة "بودجام" في إقليم جامو وكشمير.



وأوضحت الشرطة - في بيان أذاعته قناة "إن.دي.تي.في." الهندية اليوم الجمعة في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن المصابين حالتهم خطيرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.



يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات.