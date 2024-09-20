النيابة توجه بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائى فى واقعة حريق منزل بأوسيم

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائى فى واقعة حريق منزل فى منطقة أوسيم، لبيان سبب الحريق الحقيقى والتأكد من وجود شبه جنائية في الواقعة من عدمه.

وكان اندلع حريق داخل منزل فى منطقة أوسيم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أوسيم ، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.