اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:39 م
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القبض على المتهمين بتوثيق شخص بالحبال وسرقة مجوهرات ودولارات بالجيزة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:15 م
القبض على المتهمين بتوثيق شخص بالحبال وسرقة مجوهرات ودولارات بالجيزة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم) بحضور ثلاثة أشخاص يزعم أحدهم أنه عامل بمحل مواد غذائية يتعامل معه وطلب منه سداد ثمن بعض المواد الغذائية سبق تحصله عليها من المحل وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته وإيثاقه واحتجازه وباقى أفراد أسرته داخل إحدى غرف الشقة محل إقامته والاستيلاء على (مبالغ مالية "عملات محلية و أجنبية" - مصوغات ذهبية - هاتف محمول) كرهاً عنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – جزء من " المبالغ المالية – المشغولات الذهبية "  المستولى عليها – هاتف محمول ).

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل مصوغات ذهبية- مُقيم بدائرة مركز نبروه بالدقهلية "ضُبط") وبحوزته المسروقات.

 







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