الطيران الإسرائيلى يقصف عددا من البلدات جنوب لبنان

بيروت (أ ش أ)

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلى نفذ عدوانا جويا، اليوم الجمعة، استهدف بلدة "عيترون" فى قضاء بنت جبيل .

كما جدد الطيران الإسرائيلى غاراته مستهدفاً منطقة المرج الشمالي في بلدة ميس الجبل واطراف العديسة- كفركلا و بلدة الطيبة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع .

وذكرت الوكالة : "في وقت يقوم العدو بعملية تمشيط من مرابضه في الجليل الغربي لأطراف بلدة علما الشعب بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسير في أجواء ألجنوب ،لا سيما فوق الساحل الممتد من المنصوري حتى سواحل صور جنوبا وشمالا" .

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية تعلن عن إصابة شخص في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل وتضرر عدد من المنازل جراء قصف من جنوب لبنان.

كما أفادت القناة بأن جيش الاحتلال يعلن تنفيذ أنشطة عسكرية بالقواعد عند الجبهة الشمالية مع لبنان خلال نهاية الأسبوع.

وقال مراسل القناة إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية بعدد من البلدات في الجنوب اللبناني.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.