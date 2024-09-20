اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:58 م
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الشرطة الهولندية: حادث طعن يودى بحياة شخص فى روتردام واعتقال المشتبه به

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:50 م
الشرطة الهولندية: حادث طعن يودى بحياة شخص فى روتردام واعتقال المشتبه به الشرطة الهولندية
أحمد علوى

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قالت الشرطة الهولندية إن شخصاً قتل وأصيب اثنان في حادث طعن وقع في مدينة روتردام.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به هو أحد المصابين وأنها ألقت القبض عليه.

وقال شهود لهيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية (إن.أو.إس) إن المشتبه به كان يردد "هتافاً دينياً" أثناء الهجوم، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك بعد، وقالت إنها تواصل تحقيقاتها لمعرفة الدافع وراء الهجوم.

ونُقل المصاب والمشتبه به إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحية أو المصاب أو المشتبه به.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام محلية بأن المشتبه به طعن أول شخص في مرآب سيارات تحت جسر إيراسموس في روتردام قبل أن يصعد إلى الشارع حيث هاجم شخصاً آخر وقتله.

وقال شهود إن المشتبه به كان يحمل سكينين كبيرين، ويستهدف المارة بشكل عشوائي.







الشرطة الهولندية

مدينة روتردا

طعن فى هولندا




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