الشباب والرياضة بدمياط تطلق ورش عمل بعنوان "إنترنت الأشياء"

دمياط - هيثم مراد

اطلقت مديرية الشباب والرياضة ورشة عمل بعنوان " إنترنت الأشياء- INTERNET OF THINGS" من خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة ، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء انسان جديد.

وتستهدف الورشة تدريب 31 شاب وفتاة من أجل التعريف بمفهوم الإنترنت واستخداماته اليومية، وكذلك التعرف على الأجهزة المتصلة به والوسائل التكنولوجية التي تيسر الإتصال بين الأجهزة و السحابة، وكذلك بين الأجهزة نفسها.و تعريف الشباب بكل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات.



ومن جانبه أكد الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن أجهزة إنترنت الأشياء ستلعب دوراً مهماً في التقدم التكنولوجي في الوظائف المستقبلية للشباب، مما يفتح لهم فرص جديدة في الالتحاق بسوق العمل.

لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة قدمت من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي سلسلة من الندوات التعريفية عن خدمات "وحدات تطوير الأعمال"، والتي تم تأسيسها داخل مركز شباب مدينة دمياط الجديدة، لافتا إلى أنه قد تم انشاء وحدات تطوير الأعمال بمراكز الشباب، موضحا أن هناك اهتمام كبير بتطوير رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،

وأشار وكيل الشباب والرياضة بدمياط، إلى أنه قد تم تقديم خدمات تطوير الأعمال لتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتحويل الأفكار الابتكارية للشباب إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتمكين الشباب الراغبين في تأسيس مشروعات خاصة من اختيار النشاط الذي يناسب إمكانياتهم، وتثقيفهم مالياً ومصرفيا، وذلك من خلال وحدة تطوير أعمال بمركز شباب دمياط الجديدة، مؤكدا أن هناك العديد من الندوات التى سيتم تقديمها في ضوء فاعليات المبادرة الرئاسية بداية. جديدة لبناء انسان جديد، والتي تهدف إلي تنمية المهارات المختلفة وتطوير الذات من خلال تموين الوعي اللازم بما يواكب متطلبات العصر.



فاعليات مبادرة بداية جديدة بدمياط



ندوات الشباب والرياضة بدمياط