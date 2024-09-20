الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 42 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الخميس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 42 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا، خلال الليلة الماضية.

وأضافت القوات الجوية - في بيان أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية -أنه "خلال ليلة 19 سبتمبر، أطلقت روسيا صاروخا موجها، وثلاثة صواريخ من طراز إس-300 وإس-400 من منطقة بيلجورود وزابوروجيا، بالإضافة إلى 42 طائرة بدون طيار من طراز شاهد".

وأوضحت أن "وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.. ونتيجة للاشتباكات، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 42 طائرة بدون طيار روسية، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ".