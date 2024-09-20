التسبب فى وفاة شخص بسبب السرعة الزائدة يعرضك للحبس والغرامة.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

التهور في القيادة علي الطرق، قد يتسبب في حادث سير يجعلك تحت طائلة القانون، وهنا مرتكب تلك الحوادث قد يواجه الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وقد تصل العقوبة للسجن في حالة القيادة تحت تأثير المخدر.

وعقوبة تلك الجرائم حددتها المادة 238 من قانون العقوبات والتي نصت: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وفيما نصت الفقرة الثانية من المادة: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



كما نصت في فقراها الثالثة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.