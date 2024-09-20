اليوم السابع
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البيت الأبيض: ننصح بقوة الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:10 م
البيت الأبيض: ننصح بقوة الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان البيت الابيض
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض قال إننا ننصح بقوة الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
 







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