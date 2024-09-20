البيت الأبيض: الجهود الأمريكية مستمرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

واشنطن (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى المنطقة.

وأكدت كارين، في بيان اليوم الجمعة، أهمية التوصل إلى اتفاق "يسمح بإعادة الرهائن إلى منازلهم، وإنهاء النزاع المستمر"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد، في تصريحات سابقة، رغبته في إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أن هذه الجهود لن تتوقف، "حيث تواصل الإدارة الأمريكية محادثاتها الدبلوماسية رغم التحديات".

من ناحية أخرى، نوهت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأهمية خلق "ظروف ملائمة" لعودة المدنيين اللبنانيين النازحين إلى الجنوب، والعودة الآمنة للمدنيين الإسرائيليين إلى الشمال.

