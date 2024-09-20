البريد الأمريكي يتعهد بجهود بطولية لتسليم بطاقات الاقتراع الانتخابي بموعدها

كتبت : نهال أبو السعود

تعهد المدير العام لخدمة البريد الأمريكية لويس ديجوي أن تقوم الخدمة بجهود وصفها بالـ "بطولية" لتسليم جميع بطاقات الاقتراع بالبريد في الوقت المحدد هذا العام وحث الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الامريكية عبر البريد على إرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد قبل أسبوع واحد على الأقل من يوم الانتخابات في 5 نوفمبر.

وفقا لشبكة سي ان ان، قال ديجوي في مؤتمر صحفي عقده مجموعة من مسؤولي الانتخابات من الحزبين مؤخرًا أثاروا مخاوف بشأن تسليم بطاقات الاقتراع بالبريد وكرر دونالد ترامب المرشح الجمهوري بعض مزاعمه حول الاحتيال المزعوم في التصويت بالبريد: "اسمحوا لي أن أوضح، خدمة البريد مستعدة لتسليم بطاقات الاقتراع بالبريد في البلاد .. نشجع الناخبين على إرسال البريد مبكرًا إذا اختاروا التصويت بالبريد"، وقال إن خدمة البريد الأمريكية ستعمل على مدار الساعة وتنفذ تدابير استثنائية لضمان التسليم في الوقت المناسب للتصويت بالبريد.

أدلى 43% من الناخبين بأصواتهم بالبريد في عام 2020، خلال جائحة كورونا ومن غير المتوقع ان يكون المستوى مرتفعًا هذا العام، لكن العديد من الولايات في جميع أنحاء البلاد وسعت من توفر التصويت بالبريد.

تتضمن هذه التدابير الخاصة خطوطًا في مكاتب البريد للأشخاص الذين يحملون بطاقات اقتراع، وعمليات تسليم إضافية واستلام من قبل سعاة البريد، وتسليم بعد ساعات العمل إلى مكاتب الانتخابات، وإبقاء مرافق المعالجة مفتوحة يوم الأحد قبل يوم الانتخابات.

وخلال المؤتمر تجنب مدير عام البريد سؤالاً من شبكة CNN حول منشور ترامب الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد الرئيس السابق ضمناً دون ذكر اسمه قائلا: "ردي يشبه ردي على كل من يقول إننا لسنا مستعدين للانتخابات - إنه مخطئ .. لا أعرف أنني بحاجة إلى التعليق أكثر من ذلك. إنهم مخطئون".

وقال ديجوي: "لأسباب متنوعة، هناك حساسية وتدقيق متزايدان عبر نظام التصويت بالبريد بأكمله .. سوف يصبح الجمهور الأمريكي منزعجًا بشكل متزايد إذا كان هناك حوار يستمر في التشكيك في موثوقية الخدمة البريدية للانتخابات القادمة".

زعم ترامب دون دليل أن خدمة البريد الأمريكية "اعترفت بأنها فوضى سيئة الإدارة". وفي مقابلة إذاعية قال المرشح الجمهوري أن خدمة البريد الأمريكية "ستضيع مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع، ربما عن عمد".

من جانبها تقول هيئة البريد الأمريكية إنها سلمت خلال انتخابات عام 2020، التي أجريت وسط تفشي وباء كورونا ما يقرب من 99% من بطاقات الاقتراع من الناخبين إلى مسؤولي الانتخابات في غضون سبعة أيام.

وقال ديجوي :نحن فخورون جدًا بالطريقة التي تعاملت بها هيئة البريد الأمريكية مع انتخابات عام 2020، عندما كانت هناك خلافات ودعاوى قضائية كبيرة بشأن تسليم بطاقات الاقتراع بالبريد.