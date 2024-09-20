افتتاح 3 مساجد جديدة فى بنى سويف اليوم

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف 3 مساجد جديدة بعد إجراء أعمال الاحلال والتجديد بمراكز سمسطا وناصر وبنى سويف.

وتشهد محافظة بنى سويف افتتاح مساجد نور الهدى، عزبة نصر جمعة دشاشة، سمسطا، ومسجد القاضى، سنور شرق النيل، بنى سويف، ومسجد الحلبى، قرية أشمنت، مركز ناصر.

تفتتح وزارة الأوقاف في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله 26 مسجدًا، غدًا الجمعة، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا يوم الجمعة 20/9/2024م. ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه إلى 204 مساجد، منها 169 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12285 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و327 مليون جنيه.