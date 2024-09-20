افتتاح مسجد الرواروة بقرية الصوامعة شرق في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج بقيادة الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة مسجد الرواروة بقرية الصوامعة شرق، مركز أخميم، وذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

جاء الافتتاح بحضور الشيخ صلاح محمد بريقى، مدير الدعوة، والشيخ محمد خلف الله إبراهيم، مدير الإدارة وقد قام وكيل الوزارة بأداء خطبة الجمعة بعنوان "وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يولد حيا"، حيث أكد أن السلام هو هدف أسمى للأنبياء عليهم السلام وللشرائع السماوية، وهو من أهم غاياتها في الأرض، مستشهدًا بقوله تعالى: {يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ}(هود: 48).

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه دعوة لجميع المسلمين للتعامل بسلام مع كافة أطياف المجتمع، بما في ذلك المسلمين وغير المسلمين، والأهل والجيران، والأصدقاء، مؤكدًا على ضرورة إظهار قيم السلام والأمان في الدين الحنيف.

وأشار إلى أن افتتاح المساجد يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وأن من أعظم الأعمال وأجلها منزلة عند الله تعالى هي عمارة المساجد، سواء كانت عمارة حسية أو معنوية.

واستشهد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: “من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة”وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول قال: "من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة"، مشددًا على المبالغة في الصغر.



أهالى القرية بصلاة الجمعة اليوم



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