اليوم السابع
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ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على لبنان لـ8 أشخاص ونحو 60 مصابا

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:47 م
ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على لبنان لـ8 أشخاص ونحو 60 مصابا القصف الإسرائيلى على لبنان
كتب عبد الوهاب الجندى

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شنت الاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم أطفال وإصابة نحو 60 أخرين في حصيلة أولية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الجمعة، إن الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية "تظهر أن إسرائيل لا تضع وزناً لأي اعتبارات إنسانية أو قانونية أو أخلاقية".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".







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