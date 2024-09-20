اليوم السابع
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ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية فى لبنان لـ14 شهيدا

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 10:14 م
ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية فى لبنان لـ14 شهيدا تفجير - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت إلى 14 شخصا.


وذكرت الصحة اللبنانية- في تحديث جديد صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام- أن "أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة حتى الساعة".


وتتوقع فرق الإنقاذ العاملة على الأرض وجود المزيد من الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض، وسط استمرار عمليات رفعها حتى الساعة.


وكانت طائرة إسرائيلية من طراز (F35) قد شنت- في وقت سابق اليوم- غارة على "شقة" في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن إبراهيم عقيل، قائد مجموعة العمليات في حزب الله، قتل خلال الغارة.







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